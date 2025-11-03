8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ପରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ବେତନରେ କେତେ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା, କେତେ ମିଳିବ ପେନସନ୍
ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ସ୍ଥିର ହୁଏ ବେତନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତି ୧୦ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଭାରତ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଦରମା ଗଠନ, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରର ଭୂମିକା:
ବେତନ କମିଶନ ସଂଶୋଧନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟମାନ ମୌଳିକ ଦରମାରୁ ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମା ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୫୭ ଥିଲା।
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର:
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୫୭ ଏବଂ ୨.୮୬ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୮୬ ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ଦରମାରେ ୨୦ ରୁ ୨୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌଳିକ ଦରମା ୧୮,୦୦୦ ତେବେ ୨.୮୬ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୫୧,୪୮୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଟେକ୍ ହୋମ୍ ବେତନ ଭର୍ତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି:
ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏହାର ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ଏବଂ ପରିବହନ ଭତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଦରମାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ।
ଭବିଷ୍ୟତର ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି:
ଯଦି ଆମେ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ବେତନ କମିଶନକୁ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ସେମାନେ ସମାନ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର-ଆଧାରିତ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ।
ଏହା ସହିତ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା DA ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ କାମ କରେ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ।
ସେହିପରି, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ DA ୫୦% ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଏବଂ କିଛି ଭତ୍ତା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ୨୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।