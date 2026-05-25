ସାବଧାନ : ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି
ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ଏବଂ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ନିଶା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ "ଡୋପାମାଇନ୍" (dopamine) ର ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ତଥା ଅବସାଦ ବଢ଼ୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଡିଜିଟାଲ ବ୍ରେକ୍ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ “ଡୋପାମାଇନ୍” ନାମକ ଏକ କେମିକାଲ ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସ୍କ୍ରଲ କରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରେ, ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏହି ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଅବିରତ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠପଢା, କାମ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୋରିଂ ବା ବିରକ୍ତିକର ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି କାମଗୁଡିକରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପରି ତତକ୍ଷଣାତ୍ ଖୁସି ମିଳିନଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଧ୍ୟାନ, ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ପଡିଥାଏ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କରେ “ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି” (plasticity) ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଜକୁ ପୁନର୍ବାର ସୁଧାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ (ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ସମୟ) କମାଉ ଏବଂ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ଖୋଜୁ ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତେଜନା କମ୍ ଥାଏ, ଯେପରିକି ବହି ପଢ଼ିବା, ବୁଲିବା, ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା। ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭରସିଟି ଏବଂ PNAS Nexus ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ୪୬୭ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲୋକମାନେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଫୋନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ, କେବଳ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ କରିବାର ଅନୁମତି ଥିଲା। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଚିନ୍ତା ଓ ତଣାଉ କମିଲା, ନିଦ ଭଲ ହେଲା ଏବଂ ଅବସାଦର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା।
ନିଦ ଏବଂ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଖରାପ ନିଦ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରଦିନ ଅଧିକ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅବିରତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ।
କିପରି କରିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
- ନୋଟିଫିକେସନ କମ କରନ୍ତୁ
- ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ
- ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ ନିଅନ୍ତୁ
- ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡନ୍ତୁ
- ସ୍କ୍ରିନ ଟାଇମ କମାନ୍ତୁ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କେବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ସଠିକ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ରଣନୀତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ (ନିଶା)ରୁ ବାହାର କରିପାରିବ।