ସବୁବେଳେ ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି କି? ସାବଧାନ ! ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଲକ୍ଷଣ…99% ଲୋକ କରନ୍ତି ଅଣଦେଖା
ଅଧିକାଂଶ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥକ୍କା, ଦୁର୍ବଳତା, ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ମାଂସପେଶୀରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରୋଗର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା କେଉଁ ରୋଗର ସଙ୍କେତ ଦିଏ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିର ଗତିଶୀଳ ଜୀବନଶୈଳୀର ପାଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । ଅଧିକାଂଶ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥକ୍କା, ଦୁର୍ବଳତା, ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ମାଂସପେଶୀରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରୋଗର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୃଦଘାତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପେରିଫେରାଲ ଧମନୀ ରୋଗ ସହିତ ସିଧା ସଳଖ ଜଡ଼ିତ ।
ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିରା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡରେ ରେଖା ନୁହେଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଶରୀର ଏବଂ ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ହୃଦୟ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ।
ଭାରିକୋଜ୍ ଶିରା (Varicose Veins) ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ଏହି ଶିରାଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲିଯାଇଥାଏ, ଯାହା ନୀଳ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ପରି ଦେଖାଦିଏ। ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଶିରା ଭଲ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଶିରାଗୁଡ଼ିକରେ ରକ୍ତ ଜମା ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲିଯାଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରି ଦେଖାଦିଏ। ଏହା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଭାରୀପଣ, କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା କିମ୍ବା କ୍ରାମ୍ପ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୀଳ ଶିରା ସମସ୍ୟା କେବଳ ଏକ ଗୋଡ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବିପଜ୍ଜନକ ହୃଦ୍ରୋଗ, ଏବଂ ଶିରା ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ?
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29) ଅବସରରେ, ଇଣ୍ଡିାଆନ ସ୍ପାଇନଲ ଇଞ୍ଜୁରୀ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସୌରଭ ଜୁନେଜା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଶିରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ।
ଭାରିକୋଜ୍ ଶିରା କ’ଣ?
ଶିରା ଏବଂ ଧମନୀ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଡର ଶିରାରେ ଥିବା ଛୋଟ ଭଲଭ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭାରିକୋଜ୍ ଶିରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ରକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଫୁଲିଯାଏ ଏବଂ ବାହାରକୁ ତେଢା ମେଢା ଫୁଲିଯାଇଥିବା ଶିରା ଦେଖାଯାଏ।
କାହିଁକି ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ?
ଶିରା ଭଲଭ ଦୁର୍ବଳତା ଅନେକ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଲଗାତାର ଫୁଲିବା, ମୋଟାପା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହେବା କିମ୍ବା ବସିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ କେବଳ ଶିରାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଧମନୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସମୟ ସହିତ, ଏହି ସମସ୍ୟା ଏଥେରୋସ୍ଲୋରୋସିସ୍ (ଧମନୀ କଠିନ ହେବା) ହୋଇପାରେ।
ଭାରିକୋଜ୍ ଶିରା ଏବଂ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ
ଭାରିକୋଜ୍ ଶିରା ସିଧାସଳଖ ହୃଦରୋଗ ଆଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କେତେକ ସମୟରେ, ଏହି ସମସ୍ୟା ଶିରାରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିପାରେ। ଏହା ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଫୁସଫୁସରେ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଏମ୍ବୋଲିଜ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଘାତକ ହୋଇପାରେ।
କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ?
ଭାରିକୋଜ୍ ଶିରା ସହିତ, ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବା ଉଚିତ: ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାତାର ଫୁଲା, ଶିରା ଚାରିପାଖରେ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା, ମୋଟାପା କିମ୍ବା ଘା’, ଗୋଡ଼ରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଡ଼କୁ ହଲାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା କଠିନତା, ଇତ୍ୟାଦି।
ଭାରିକୋଜ୍ ଶିରାକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କ’ଣ କରିବେ?
ଡାକ୍ତରମାନେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଏବଂ ପରିବାର ଇତିହାସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବା, ପହଁରିବା କିମ୍ବା ସାଇକେଲିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ଏହା ସହିତ, ଫାଇବର, ହେଲଦି ଫ୍ୟାଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ଫୁଲା କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।