ଭାରତରେ କେତେ ଲୋକ ପିଅନ୍ତି ବୋତଲ ପାଣି? ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରାପଦ ପାଣି ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଆସିଛି। ସହରୀକରଣ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରତି ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତା ବୋତଲବନ୍ଦ ପାଣିର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଛି।
ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ମହାନଗରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୋତଲ ପାଣି ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଭାରତରେ ବୋତଲ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କେତେ ଏବଂ ଏହି ଶିଳ୍ପ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି? ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା।
୨୦୧୯ରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଂଖ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ସହରାଞ୍ଚଳ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୧୨% ପରିବାର ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ବୋତଲ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଛୋଟ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ଶ୍ରେଣୀ।
ଏହି କାରଣରୁ ବୋତଲବନ୍ଦ ପାଣିର ଚାହିଦା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ବୋତଲ ପାଣି ବଜାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୫୦ କୋଟି ଲିଟର ବ୍ୟବହାର ରେକର୍ଡ କରେ।
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟର ରୂପ ନେଇଛି। ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟତୀତ, ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ବଜାରକୁ ମଜବୁତ କରିଛି।
ଯଦି ଆମେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଭାରତରେ ବୋତଲ ପାଣି ବଜାର ବାର୍ଷିକ 25-35% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବୋତଲ ପାଣି ଆହୁରି ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ବିଶେଷକରି ଯୁବ ପିଢ଼ି, ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତଥାପି, ବୋତଲବନ୍ଦ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ପରିବେଶଗତ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା।
ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଏବଂ ଜୈବବିଘଟନଶୀଳ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭାରତର ବୋତଲ ପାଣି ଶିଳ୍ପ ଆହୁରି ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଦେଶର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା, ସହରୀକରଣ ଏବଂ ନିରାପଦ ପାଣିର ଅଭାବ ଏହାର ଚାହିଦାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।