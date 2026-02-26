କେତେ ବର୍ଷ ବୟସର ଝିଅମାନେ ନେବା ଉଚିତ୍ HPV ଟୀକା, ଜାଣନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ବୟସ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ
HPV Vaccine: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ରୋଗ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ହେଲା, ଏହାକୁ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଏବଂ ଟିକାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେରଖି ଭାରତ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଏକ ବିଶାଳ HPV ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶର କିଶୋରୀ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ମାଗଣାରେ ମିଳିବ HPV ଟୀକା
ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୪ ବର୍ଷ ଓ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଝିଅମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣାରେ HPV ଟିକା ପାଇପାରିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟିକା ପ୍ରାୟତଃ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୨୦୦୦ ରୁ ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ସରକାରୀ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଟିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।
ଟୀକା ନେବାର ସଠିକ୍ ବୟସ
ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, ୯ ରୁ ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟିକା ନେବା ସବୁଠାରୁ ଉଚିତ ସମୟ। ଏହି ବୟସରେ HPV ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଟିକାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରେ। ମାନବ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ (HPV) ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୁଆଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଗର୍ଭାଶୟର କୋଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଦୁଇଟି ଡୋଜରେ ଟୀକା
HPV ଟିକା ଶରୀରରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ଗଠନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କମାଇ ଦେଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଟିକା ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ରେ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ୦ ରୁ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ଯଦିଓ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତିନୋଟି ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ
ଏହି ଟିକା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବୋଲି ଗବେଷଣାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସହାୟତା ହେବ, କାରଣ ମହଙ୍ଗା ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ହାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ କମିଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ।