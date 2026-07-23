ମନ୍ଦିରରେ ହେଲା ବାହାଘର: ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିପାରିଲେନି
ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ରହିଆସିଛନ୍ତି
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଜଣେ ବରକୁ ୩ କନିଆଁ। ଏକ ସଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି। ମନ୍ଦିରରେ ହେଲା ବାହାଘର। କଥାଟି ଶୁଣିବା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ସୋସିଆ ମିଡିଆରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ୩ ଭଉଣୀ ନିଜ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି। ବିବାହ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ସଙ୍ଗଠନ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଅମରୋହା ଜିଲ୍ଲା ହସନପୁର ଧୌରିଆ ଗାଁର ତିନି ଭଉଣୀ। ସେମାନେ ସରୋଜ, ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତୋଷ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନ୍ଫ୍ଲଏନ୍ସର। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଫେସବୁକ ଭଳି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିଲେ। ନିଜ ଭିଡିଓ ରିଲ୍ସ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସରୋଜ ବିଟେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି।
ଛଅ ମାସ ଧରି ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବିକାଶ: ଶ୍ୟାମପୁରୀ ଗାଁର ବିକାଶ ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ ଧରି ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ସହ ଅନେକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ବିବାହରେ ପରିବାରର କେହି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ: ଜୁଲାଇ ୧୭ ତାରିଖରେ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ବିକାଶଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିବାହରେ ଉଭୟ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ବିବାହର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଘଟଣାଟି ଦ୍ରୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା।
ତିନି ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି: ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ରହିଆସିଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି; ମୁଁ ତିନିଜଣଙ୍କ ଭାବନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି। ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତ ତିନି ରାଣୀ ଥିଲେ: ବିବାହର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କେତେକ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିରୋଧ ବଢ଼ିବା ପରେ ତିନି ଭଉଣୀ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି କହିଥିଲେ; ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯଦି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ତିନିଜଣ ରାଣୀ ରହିପାରୁଥିଲା, ତାହାହେଲେ ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାହିଁକି ଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି?
ହସନପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଜେଶ କୁମାର ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି; ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ରିଲ ନା ସତରେ ବିବାହ ହୋଇଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଥାନାରେ ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ କେହି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ବିବାହ କରିଥିବା ତିନି ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି।