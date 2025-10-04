ODI ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ କାହିଁକି Out ହେଲେ ରୋହିତ; କ୍ୟାପିଟେନ୍ସିରେ ଶୁଭମନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଉଛି ବଡ଼ ସଙ୍କେତ

IND vs AUS: ODI ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ହେବେ ନାହିଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା । କାହିଁକି ଅଧିନାୟକ ପଦ ହରାଇଲେ ରୋହିତ ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉ ODI ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଆଗାମୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଖେଳିବେ। ତେବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପରେ, BCCI ତାଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପଦରୁ କାହିଁକି ହଟାଗଲା ତାହା ଏବେ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉ ODI ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ରହିବେ ନାହିଁ । କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ସମୟ ଏବେ ଶେଷ । କାରଣ BCCI ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କୁ ନୂତନ ODI ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରି ଗିଲ୍‌ଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ ! ନାଇଟ ସିଫ୍ଟ…

ସେଲ୍ ସମୟରେ ଶସ୍ତା ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି କିଣିବାକୁ…

ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦଳର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବେ ନାହିଁ। BCCIର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି: ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ହରାଇଲେ? ଦଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ।

କାହିଁକି ଅଧିନାୟକ ପଦ ହରାଇଲେ ରୋହିତ ?

ଅଜିତ ଅଗରକର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପରିଚାଳନାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅଗରକର କହିଥିଲେ ଯେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଧିନାୟକ ରଖିବା ଅସମ୍ଭବ। ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କହିଥିଲେ, “ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟ ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ଅଧିନାୟକ ରଖିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଫର୍ମାଟ। ଆମର ଧ୍ୟାନ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ। ଯୋଜନା ହେଉଛି ଗିଲ୍‌ଙ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା।”

ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି : ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ଅଧିନାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଦିନିକିଆ ଖେଳୁନାହୁଁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।

ରୋହିତ କିପରି ଅଧିନାୟକ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ଏବଂ ଚୟନ କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟ।” ଅଗରକର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଗିଲ୍‌ଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ୨୦୨୭ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏକଦିବସୀୟ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରେକର୍ଡ

ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୨୧ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଦିବସୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ୫୬ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ୪୨ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ୧୨ଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଫଳାଫଳହୀନ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ରୋହିତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତର ଏକଦିବସୀୟ ଦଳ:

ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟକିପର), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ ! ନାଇଟ ସିଫ୍ଟ…

ସେଲ୍ ସମୟରେ ଶସ୍ତା ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି କିଣିବାକୁ…

T-20ରୁ ବଦ ପଡିଲେ ଶ୍ରେୟସ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ; ଗିଲ୍…

GST 2.0 lapses: କମିଲା ଦର; Royal Enfield…

1 of 26,751