କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀରୁ ବିଦା , ଶୁଭମନଙ୍କ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି କରିଲେ କୋଚ୍

ଶୁଭମନ ଗିଲ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୁଭମନ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନା। ଶୁଭମନ ଗିଲ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ। ଗିଲ ନିଜେ ଏହି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ଶୁଭମନ ଗିଲ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପିଲାଦିନର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି।

ଗିଲଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ: ଗିଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି ସମୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତ୍ର ସାତ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରଚାଲିଥିଲା। ଗିଲ ତିନି ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଫାର୍ମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

କୋଚ୍ ସହିତ ପିତାଙ୍କ ବିବାଦ: ଯେତେବେଳେ ଗିଲ୍ ସାତ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ପରିବାରକୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଲ ସୁବିଧା ଏବଂ ତାଲିମ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରିବ। ଗିଲ୍ ଆପଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ର ପୋଡକାଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଏକ ପବ୍ଲିକ୍ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା କେବେବି ସହଜ ନୁହେଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଏକାଡେମୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ କୋଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ନିଜେ ତାଙ୍କ ତାଲିମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହା…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିଲାନି ଜାଗା, ଦଳରୁ ବାହାରେ…

ଗିଲ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କିପରି ସକାଳ ୩ଟାରେ ଉଠି ୩-୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ତା’ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଜାରି ରହିଥିଲା। ଗିଲ୍ କୁହନ୍ତି, “କେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଉଠିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ଉଠାଇ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ।” ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ।ଆଉ ଆଜି ସେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଜଣେ ଗୌରବ ।

You might also like More from author
More Stories

ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହା…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିଲାନି ଜାଗା, ଦଳରୁ ବାହାରେ…

‘ନ ଜିତିଲେ, ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇ…’, ଜୋ…

IND vs PAK ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ,…

1 of 2,256