ଏହି ପ୍ରକାରର ଛତୁ ଚାଷ କଲେ ରାତାରାତି ହେବେ ଲକ୍ଷପତି! ବର୍ଷା-ଗରମର ଭୟ ନାହିଁ, କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଭ

Mushroom Farming Tips:ଛତୁ ଚାଷ ଟିପ୍ସ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି, ଚାଷ କେବଳ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ବରଂ, ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟ ପାଲଟିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସୀମିତ ସ୍ଥାନ ସହିତ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଛତୁ ଚାଷ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କିମ୍ବା ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଚାଷ ଏକ କ୍ଷତିକାରକ ଉଦ୍ୟମ।

କିନ୍ତୁ ଓଏଷ୍ଟର ଛତୁ ଭଳି କିସମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ଗରମ କିମ୍ବା ଆର୍ଦ୍ର ବର୍ଷାରେ ଲାଭଦାୟକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପରିବେଶରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ କୌଶଳ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦେଇପାରିବେ। କିପରି ଏବଂ କ’ଣ କରିବେ ତାହା ଶିଖନ୍ତୁ।

କ୍ଷୀର ଛତୁ ପାଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ: ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ୨୮° ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଏବଂ ୩୮° ସେଲ୍ସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଓଏଷ୍ଟର ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଜାତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଏହା ୭୦-୮୦% ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ମଧ୍ୟ ବମ୍ପର ଅମଳ ଦେଇପାରେ।

ଏହି କିସମଟି ସହଜରେ ୩୮° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସହ୍ୟ କରିପାରେ।
ଏହା ବହୁତ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଏବଂ ଧାନ ଏବଂ ଗହମ ନଡ଼ାରେ ଚାଷ କରିବା ସହଜ।
ଏହି କାରଣରୁ ଖରାପ ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫସଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି।

ଏହିପରି ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ: ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏକ ଛୋଟ କୋଠରୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ କମ୍ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।

ମାତ୍ର କିଛି ହଜାର ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ୨ ରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।
କମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ, ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ ପାଲଟିଛି।
ବଜାରରେ ବିପୁଳ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ, ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୋଟିପତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି।

ବିହନ ଠାରୁ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ପ୍ରଥମେ, ୧୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚୂନ ଦ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ନଡ଼ାକୁ ୧୨-୧୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ, ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିହନ ସହିତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଗାତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ୨୦ ଦିନ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ହୋଇଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ।

ବସ୍ତାରେ ଧଳା କବକ ଦେଖାଯିବା ପରେ, ହାଲୁକା ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଏହି ଫସଲ ବର୍ଷା ମାସରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଯତ୍ନ ବିନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼େ।
ଏହି ସରଳ କୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରି, ଆପଣ ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫସଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।

