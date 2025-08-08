ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! 5 ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଛି ଶବର 5 ଖଣ୍ଡ, ହାତ ପାପୁଲି ଧରି ବୁଲୁଛି କୁକୁର

ବିଛାଡି ହୋଇ ପଡିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବ ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ତୁମକୁରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଜବ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ । ସେ ବୁଦାରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ମୁହଁରେ ମଣିଷ ହାତ ଧରି ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ।

ଭୟଭୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସକୁ ଦେଲେ ସୂଚନା- ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରର କଟା ଅଂଶ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଡାକିଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ କୁକୁରକୁ ମଣିଷ ହାତ ଧରିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ମାମଲା ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ଯେଉଁଠାରୁ କୁକୁରଟି ବାହାରି ଆସିଥିଲା ତାହା ଟୁମକୁରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଚିମ୍ପାଗନହଲ୍ଲି ଗାଁ ନିକଟରେ, ଯାହା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜି. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଥିଲା।

5 ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଲା 5 ମାଂସଖଣ୍ଡ-  ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା, ଯାହା ବାହାରିଲା ତାହା ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ପୋଲିସ ସେଠାରୁ ଆହୁରି ମାନବ ଶରୀରର ଖଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଏହି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ – 3 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଥିଲା।

ମୋଟ ଉପରେ, ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ହାତ, ଦୁଇଟି ତାଳୁ, ଏକ ବଡ଼ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀର କିଛି ଅଂଶ ପାଇଲା। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଅଂଶ ପଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଣ୍ଡଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିନଥିଲା।

ଏହି ଶରୀର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପ୍ରତି ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପଚିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବର ହୋଇପାରେ । ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତଥାପି, ହାଡ଼ ଏବଂ ଟିସୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ହିଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ।

ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ କୁକୁର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି- ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଫୋରେନସିକ୍ ଦଳ ଏବଂ କୁକୁର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଡକାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆହୁରି କିଛି ସୁରାକ ପାଇବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।

 

