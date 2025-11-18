ନୀରବି ଗଲେ ହ୍ଯୁମାନ; ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବନି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କହିଲେ ଅନେକ କଳାକାର…
ଝୁରିଛି ପୁରା ଓଡିଶା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବନି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ।ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ଏବେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ସେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଓଡିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
କିଏ କହୁଛି କି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଅଟେ ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ।
୨୦୧୨ରେ ଆୟୋଜିତ -ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଜନ୍-୨ ର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଗାୟକ। ଆଉ ଏହାପରେ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ‘ କେମିତି ଭୁଲିବି ସେ ଅଭୁଲା ଦିନ ‘ ଗୀତ ବେଶ ଲୋକଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡା ବେବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣିନେଇଥିଲା।
୨୦୧୪ରେ ସିନେମା ଜଗତରେ ସେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କରି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିନିତ ଓଡିଆ ସିନେମା ସମ ଥିଙ୍ଗ ସମ ଥିଙ୍ଗ-୨ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ।ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ବହୁତ ଭଲଭାବେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ମଧଅୟରେ ୧୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ରାତି ୯ ଟା ବାଜି ୮ ମିନିଟରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମସରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।