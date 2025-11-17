Human Sagar Death: ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, 34 ବର୍ଷରେ ଆଖିବୁଜିଲେ ଖେଚେଡ଼ା ହ୍ୟୁମାନ୍
ଆରପାରିରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପରଲୋକ । ପରଲୋକ ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଗଲା ସୂଚନା । ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷଙ୍କ ।
34 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ହ୍ୟୁମାନ । ସେ ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ଓଲିଉଡ଼ର ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ଅନେକ ଆଲବମ ଓ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ।