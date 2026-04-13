୧୬ ବର୍ଷର ଶାସନରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ; ପିଟର ମାଗ୍ୟାର ହେବେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ!

By Priyanka Das

Hungary Election Results : ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ହଙ୍ଗେରୀର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ୧୬ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ଭିକ୍ଟର ଅର୍ବାନ (Viktor Orbán) ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ‘ତିସଜା’ (Tisza Party) ର ନେତା ପିଟର ମାଗ୍ୟାର (Péter Magyar) ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ବିଜୟ?

୨୦୧୦ ମସିହାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଶାସନ କରିଆସୁଥିବା ଅର୍ବାନଙ୍କ ଦଳ ‘ଫିଡେଜ୍’ (Fidesz) ଏଥର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହରାଇଛି। ନୂଆ ଆଶା: ପିଟର ମାଗ୍ୟାର, ଯିଏ କି ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ବାନଙ୍କ ସରକାରର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଜନତାଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛନ୍ତି। ପିଟରଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ହଙ୍ଗେରୀ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିକ୍ତତା ଦୂର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପିଟର ମାଗ୍ୟାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଆଜି ହଙ୍ଗେରୀର ଜନତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ।” ଅନ୍ୟପଟେ ପରାଜୟ ପରେ ଭିକ୍ଟର ଅର୍ବାନ ଏହାକୁ ଏକ “କଷ୍ଟଦାୟକ ଫଳାଫଳ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

