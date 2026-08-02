ପିଶାଚ ସ୍ୱାମୀ… ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ-ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଲା, ତା’ପରେ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲା
ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ-ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନୃଶଂସତାର ସବୁ ସୀମା ପାର୍ କଲା ସ୍ୱାମୀ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଧରି ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲା। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅତି କ୍ରୁରତାର ସବ ହତ୍ୟା କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ।
ଘଟଣା ଏପରି ହୋଇଛି କି ପତ୍ନୀକୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଇନି ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱାମୀ। କାରଣ ହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତୃଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଖସି ଯାଇନପାରେ।
ଏପରି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହନମକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଆବାସିକ ଇଲାକାରେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଘରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ହୋଇଛି।
ହନମକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହିରାସତକୁ ନେଇଛି। ଘଟଣାଟି କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ସେନେଇ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଓ ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ କାବୁରେ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଫରେନସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତ୍ୟା କିପରି କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ଏହି ଦମ୍ପତି ସେହି ଘରେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଘଟଣା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପାରିବାରିକ କଳହ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପୋଲିସ ହିରାସତରେ:
ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ବୟାନର ବିବରଣୀକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନାହିଁ।
ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ହନମକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହିରାସତକୁ ନେଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫରେନସିକ୍ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେଉଁ କେଉଁ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହାସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଓକିଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
ହତ୍ୟାର କାରଣ କଣ:
ହତ୍ୟା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଏବଂ ହନମକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଏହି ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଘଟଣା କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଟିଲା ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ।
ମୃତଦେହର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୃତକାଙ୍କ ଆଘାତ ଓ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ପରିବାରର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ।