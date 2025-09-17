CHARIDHAM

ସ୍ତ୍ରୀର ଭୟଙ୍କର ରୂପ: ବଜାର ଭିତରେ ମିୟାଁ-ବିବି ହଙ୍ଗାମା; ସ୍ବାମୀକୁ ଟେକି ଡ୍ରେନରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

ବଜାର ଭିତରେ ମିୟାଁ-ବିବି ହଙ୍ଗାମା । ସ୍ବାମୀକୁ ଟେକି ଡ୍ରେନରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ । ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ...

By Seema Mohapatra

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆର ଦୁନିଆ ଟିକେ ନିଆରା । ଏଠାରେ ଆକ୍ସନ୍‌, ଡ୍ରାମା ଏବଂ କମେଡି, ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ୍‌ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ୍‌ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବଜାର ମଝିରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଯାହା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡ୍ରେନ୍‌ରେ ଫିଙ୍ଗିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ କହିବେ ଯେ ଭାଇ ପୁରୁଷ ଜାତି ପାଇଁ କଳଙ୍କ।

ସ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ରେନ୍‌ରେ ଫିଙ୍ଗି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପିଟି ଚାଲିଲା

ପ୍ରକୃତରେ, ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ୍‌ ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ବଜାର ମଝିରେ ପ୍ରବଳ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଧୋବଣୀ ତୁଠରେ ଲୁଗା କାଚିଲା ପରି କଚି ଚାଲିଛି । ପ୍ରଥମେ, ବଜାରର ଏକ ଦୋକାନରେ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଝଗଡା ସମୟରେ, ଦମ୍ପତି ଏକ ମଇଳା ଡ୍ରେନରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି । ତା’ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ନାଳରେ ପକାଇ ଦିଏ। ମାଡ଼, ଗୋଇଠା, ବିଧା ଖାଇ ସ୍ବାମୀ ସେଇଠି ଚିଟପତାଙ୍କ ହୋଇଯାଏ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ବୋହୂ…

ମାଗଣାରେ ବସରେ ଯିବେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବଡ଼…

ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରୁ ଗୋଇଠା ମାରେ, ସ୍ୱାମୀ ନାଳରେ ପଡ଼ିଯାଏ

ଭିଡିଓରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନରେ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜ ହସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ବୋହୂ…

ମାଗଣାରେ ବସରେ ଯିବେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବଡ଼…

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ,…

UAE VS PAK: ଟସ୍ ଜିତିଲା UAE, ପ୍ରଥମେ…

1 of 29,348