ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ MMS ଖେଳ; ଛାଡ଼ପତ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାମୀ ଆଣି ଘରେ କରୁଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ, ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ଚାଲିଥିଲା…
ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ MMS ଖେଳ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳରେ ରେପ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବିବାହିତ ଯୁବକ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ତାର ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫଶାଏ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରେ । ଆଉ ଏ ସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ।
ଦୁଇ ମହିଳା ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଦମ୍ପତି ଉଭୟ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ 85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା କହିଥିଲେ, ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କର MMS ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।
ପୀଡ଼ିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜକୁ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ଏକ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ୍ ସାଇଟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତା‘ପରେ ସେମାନେ ରୁମକୁ ଯାଇ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ।
ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କହିଲେ- ମୋତେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର MMS ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏହି ମାମଲାଟି ବାଗସେୱାନିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ଅଭିନାଶ ପ୍ରଜାପତି। ପୁଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଖୁଲାସା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଆହୁରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।