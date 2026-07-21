ମସଲା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବାରୁ ୧୧୨କୁ ଡାଏଲ କଲା ସ୍ୱାମୀ; ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ

ୱାଜିରଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ରବିବାର ରାତିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଡାଏଲ୍-୧୧୨କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଭଜା ବଦଳରେ ସବୁବେଳେ ମସଲା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ରାତିରେ ୧୧୨କୁ ଡାଏଲ କରିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ। କଲ ପାଇଁ ରାତିରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ। ହେଲେ ତରକାରୀ କଳି ପାଇଁ ଫୋନ୍ ହୋଇଥିବା ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ। ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠୀ ବସାଇ ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିଥିଲା। ଏପରି ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାଦାୟୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ।

ୱାଜିରଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ରବିବାର ରାତିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଡାଏଲ୍-୧୧୨କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଫୋନ୍ କଲା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯୁବକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ତରକାରୀ କଳି ପାଇଁ ୧୧୨କୁ ଡାଏଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାତିରେ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ।

ପୋଲିସକୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କହିଥିଲେ; ମୋ’ ପତ୍ନୀ ସବୁବେଳେ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଭଜା ବା ସାଦା ତରକାରୀ ପସନ୍ଦ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ (ପୋଲିସ) ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମୋତେ ସାଦା ଓ ଭଜା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପୋଲିସ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଅଯଥା ହଇରାଣ ନକରିବା ପାଇଁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରେଳ ବିଭାଗ ବେଡସିଟ ଚୋରି କରି କୁର୍ତ୍ତା କରି…

ଅଧା ରହିଗଲା ସପନ: ମଝି ଦରିଆରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପତ୍ନୀ କହିଥିଲେ; ମୋ’ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାୟତଃ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଝଗଡ଼ା କରିବା ସହ ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି।

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ପକ୍ଷ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଡାଏଲ୍-୧୧୨କୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସେହି ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ରେଳ ବିଭାଗ ବେଡସିଟ ଚୋରି କରି କୁର୍ତ୍ତା କରି…

ଅଧା ରହିଗଲା ସପନ: ମଝି ଦରିଆରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ମମତା…

ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଲା ପେଡ଼ି: ମାଗଲାରେ…

1 of 19,225