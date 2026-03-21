ଅଇଁଠା ବାସନ ଧୋଇଲାନି ସ୍ୱାମୀ, ସିଧା ପୋଲିସ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରା ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ହସି ହସି ପେଟ ଦରଜ ହୋଇଯିବ

"ଯଦି ଅଇଁଠା ବାସନ ପଡ଼ି ରହିବ ମୁଁ ରୋଷେଇ କିପରି କରିବି?"

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଘର କରି କାହା ଘରେ ବା ଝଗଡ଼ା ହୁଏନି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କେଟେରେ ମେଟେରେ ଲାଗିଥାଏ। ହେଲେ ଏବେ ଏପରି ଏକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ନିଜ ହସକୁ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏକ ବସ୍ତିରେ ଏପରି ଅଜବ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଙ୍କରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ଗଦା ହୋଇଥିବାରଦେଖି ସେ ରାଗିଗଲେ।

ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଚାଲିଗଲା। ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାଦର କାରଣ ପଚାରିଲେ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ: “ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାସନ ଧୋଇ ନଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାରଣ ପଚାରିବା ପରେ, ସେ ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।”

ବାଥରୁମ ଏବଂ ଓ୍ୱାଶରୁମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ…

"ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ-LPGର…

ଏହି ଅଜବ ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା; ସେମାନେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସୋନହା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏକ ଗାଁର। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ୧୧୨କୁ କଲ୍ କରି ପୋଲିସକୁ ଡାକିବା ପରେ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଲିସ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ାର କାରଣ ପଚାରିଲା, ମହିଳା ଜଣକ ବୁଝାଇଲେ: “ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ଅନେକ ଥର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଅନୁରୋଧକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ।

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ସିଙ୍କରେ ମଇଳା ବାସନ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ – ଯଦି ବାସନ ଧୁଆ ନହେବ, ତେବେ ମୁଁ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ କିପରି ରାନ୍ଧିବି?”

ସ୍ୱାମୀ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ:

ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହସକୁ ଦବାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ପଚରାଯିବାରୁ, ସ୍ୱାମୀ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଛିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଦୁହିଙ୍କୁ ବୁଝା ସୁଝା କରି ଝଗଡ଼ା ମେଣ୍ଟାଇଥିଲେ। ବିବାଦର ସଫଳତାର ସହିତ ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଚାଲିଗଲା।

ତେବେ ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ପୁରା ଗାଁରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ, ସୋନହାର ଷ୍ଟେସନ ହାଉସ୍ ଅଫିସର (SHO) ମହେଶ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ବିବାଦ ଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାଉନସେଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲା।

