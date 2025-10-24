ସ୍ଵାମୀ ପାଲଟିଲା ରାକ୍ଷସ: ପୁଅ ହେଉନି ବୋଲି ଗର୍ଭପାତ, ଶ୍ଵଶୁର-ଦିଅର ସହ ଅବୈଧ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ କଲେ ବାଧ୍ୟ

By Jyotirmayee Das
CELLNET

କାନପୁର: ଗର୍ଭରେ ଝିଅ ଥିଲା ବୋଲି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉପରି ଅକଥନୀୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଶୁଣି ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ । କାନପୁରରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ବୋହୁକୁ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେବା ଘଟଣା ଏବେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । କାନପୁର କମିଶନରେଟର ବାବୁପୁରୱା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମେତ ଶ୍ଵଶୁର ଘରର ସାତ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ଵଶୁର ଘର ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ: ମହିଳାଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗର୍ଭରେ ଝିଅ ଥିବା ଜାଣି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇବା ଆଶାରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ଵଶୁର ଘର ଲୋକେ ମହିଳାଙ୍କର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଗର୍ଭପାତ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ପୁଅ ଔରଶରୁ କାଳେ ହେଉନଥିବା ଭାବି ମହିଳାଙ୍କ ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ମିଶି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଦିଅର ସହିତ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ସହ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ।

ଯୂତୁକ ପାଇଁ ନିର୍ଯ୍ୟତନା: ଏହି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା କାନପୁରର ବାବୁପୁରୱା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ପୀଡିତା ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ବିବାହ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୁବାଇରେ ଚାକିରି ଛାଡି ବାପ ଘରୁ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଆଣି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହା କରିବାକୁ ମନା କଲେ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଆହୁରି ବଢିଗଲା ।

ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ ଗର୍ଭପାତ: ମହିଳାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଳି କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ପୁଅ ଜନ୍ମ ନ କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୁନଃବିବାହ କରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏବଂ ନଣନ୍ଦ ତଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଲିଙ୍ଗ ନିରୁପଣ କରିଥିଲେ । ଗର୍ଭରେ ଏକ ଝିଅ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ କରିଦେଇଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଣ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥର ବି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଲା ।

ଶ୍ଵଶୁର, ଦିଅର ସହ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ: ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ସେତିକିରେ ସରି ନଥିଲା । ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ତାଙ୍କ ଶ୍ଵଶୁର ଘରର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଦିଅର ସହିତ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ । ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ।

କରିଥିଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ: କଥା ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ଦିଅର ଏବଂ ନଣନ୍ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ଵଶୁର ଘରର ୭ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

 

