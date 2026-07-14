ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଶୁଖ ପାଇଁ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପତ୍ନୀ; କହିଲେ ଏମିତି କଥା
ବିବାହ ପରେ ବୋହୂ ହେଲେ, ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶୁଖ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ବଧୂ ବେଶରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ଆସିଥିଲେ। ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୂରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବୋହୂ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଶୁଖ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମେଡିସିନ୍ର ବାହାନା କରି ଖସି ଯାଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଶୁଖ ପାଇଁ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପତ୍ନୀ! ଏପରି ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି।
୨୦୨୧ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖର ଲକ୍ଷ୍ନୌର ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳର ରାଜବୀର(ଛଦ୍ମନାମ)ଙ୍କ ସହିତ ଗୋରଖପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରୀମା(ଛଦ୍ମନାମ)ଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ସମୟରେ ଦାବି ମୁକାବକ ଯୌତୁକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ବୋହୂ ବେଶରେ ଶାଶୁ ଘର ଆସିଥିଲେ ରୀମା।
ବିବାହ ପରେ ବୋହୂ ହେଲେ, ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶୁଖ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। ଯେତେବେଳେ ରୀମାଙ୍କର ମନ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମେଡିସିନର ବାହାନା କରୁଥିଲେ ରାଜବୀର। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ବାହାଘରକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଖ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ପତ୍ନୀ ରୀମା। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ।
ରୀମା ବାହାନା କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଦେଖିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ପର୍ମ ସ୍ୟାମ୍ପଲ (ଶୁକ୍ରାଣୁ ନମୁନା) ମାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ। ମେଡିକାଲ୍ରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୀମା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୂରା ପରିବାର ମିଶି ୫,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଦାବି କରିଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ବାପଘରୁ ଟଙ୍କା ଧରି ଆସି ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ଯଦି ଟଙ୍କା ନଆଣିବୁ, ତାହାହେଲେ ଘରେ ପଶି ପାରିବୁନି। ଏହି କଥାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ମହିଳା ଜଣକ ଜୁଲାଇ ୧୨ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋରଖନାଥ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯ୍ୟାନା ଓ ମାନସିକ ପ୍ରତାରଣା ସମେତ ଅନେକ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
ମାମଲାକୁ ନେଇ ଗୋରଖନାଥ ଥାନା ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି; ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏଫ୍ଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଦିଅର, ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ସମୁଦାୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।