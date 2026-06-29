ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଶିଲା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା; ତା’ପରେ …

ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା

By Manoranjan Sial

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଯେଉଁ ହାତରେ ସିନ୍ଦୂର ଦେଇ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲା। ଆଜି ସେହି ହାତରେ କାଠ ଫାଳିଆରେ ପିଟିପିଟି ମାରିଦେଲା। ଏପରି ନୃଶଂସ ଓ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।

ସଦର ଥାନା ହଂସାମୁରା-କାନ୍ତାପାଲିର ଘୁଙ୍ଘୁଟି ଗାଁରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ବାସ କରନ୍ତି ରାହୁଲ ବାଘ। କାମଦାମ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲା ପୂରା ପରିବାର। ପରିବାର ଠିକ୍‌ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ରାହୁଲ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୌଦାମିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ଥିଲା ସନ୍ଦେହ। ପତ୍ନୀ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ରାହୁଲ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏକଥା କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ସୌଦାମିନୀ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା।

ତେବେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ରାଗି ଯାଇ ରାହୁଲ ଏକ କାଠ ଫାଳିଆରେ ସୌଦାମିନୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପାହାର ପରେ ପାହାର ପକାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ କିପରି ମିଳେ ଚିକିରି,…

ବଦଳିଗଲା ସବୁ ନିୟମ, ଏଣିକି ୨୫ ଦିନରେ ମିଳିବ…

ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସାହିଭାଇ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସୌଦାମିନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଏନେଇ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ରାହୁଲ ବାଘଙ୍କୁ ଗରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏଥିସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ କିପରି ମିଳେ ଚିକିରି,…

ବଦଳିଗଲା ସବୁ ନିୟମ, ଏଣିକି ୨୫ ଦିନରେ ମିଳିବ…

ଲୁଣ ଡବାରେ ୫ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ: ଦେଖନ୍ତୁ…

ପୁଣି ଫାଟିଲା AC, ଫ୍ଲାଟରେ ଲାଗିଲା ଭୟଙ୍କର…

1 of 15,146