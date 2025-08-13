ଆସ ମୋ ପାଖରେ ଶୁଅ… ମନା କଲା ସ୍ତ୍ରୀ; ରାଗିଗଲା ସ୍ୱାମୀ, ବିଧା ମାରି ମାରି ନେଇଗଲା ଜୀବନ

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା କଳି ।

By Jyotirmayee

ୟାଦଗିର: ୟାଦଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ମାମଲା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଠି ଶୋଇବାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶେଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଏହି ଘଟଣା ହୁନାସାଗି ତାଲୁକାର ବୁଡାଗୁମ୍ପାର ଡୋଡି ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଡରାଇ ଦେଇଛି ।

ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବିବାହ କରିଥିଲେ

୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଆୟାମ୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅମ୍ରେଶ ଗୁଡାଗୁଣ୍ଟି କେବଳ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଲା ନ ହେବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା।

ଶୋଇବାକୁ ମନା କଲେ

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ରାତିରେ ଅମ୍ରେଶ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆୟାମ୍ମା ମନା କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ଅମ୍ରେଶ ଏତେ ରାଗିଗଲେ ଯେ ସେ ଆୟାମ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଣୀ ଏବଂ ବିଧା ମାରିଲେ। ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଆୟାମ୍ମା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ।

ପୋଲିସର ଖୁଲାସା
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ କୋଡେକାଲ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମରେଶ ଗୁଡାଗୁଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ।

 

