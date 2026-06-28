ସାତ ଜନମ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜନମରେ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ହତ୍ୟାକଲା ସ୍ୱାମୀ

ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ମୋନୁ। ଆଉ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଗୀତାଙ୍କ ବେକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ସାତ ଜନମର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ସାତ କଳସ, ଆଠ ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମଥାରେ ଦେଖିଥିଲା ସିନ୍ଦୂର। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜନମ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି ବୀଭତ୍ସ ଭାବେ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀ ହତ୍ୟାକଲା ସ୍ୱାମୀ। ଏପରି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ବୁଲନ୍ଦସହର ଜିଲ୍ଲା ହାଜିପୁର ଗାଁର ମୋନୁ ୭ ମାସ ତଳେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ଗୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବୈଦିକ ରୀନିନୀତିରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ବାହାଘର ପରେ ପରିବାର ଠିକ୍‌ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ଯୌତୁକକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ଉଠିଲା ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଯୌତୁକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୀତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ମୋନୁ। ହେଲେ ଗୀତା ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା।

ତେବେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ମୋନୁ। ଆଉ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଗୀତାଙ୍କ ବେକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସାହିପଡ଼ିଶା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରି ୧୧୨ରେ ଡାଇଲ କରି ପୋଲିସ୍‌କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ: ଜୁଲାଇରେ ଏହି ୧୨ ଦିନ…

ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର…

ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୀତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ହେଲେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଗୀତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୋନୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି। ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ୪ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ବୁଲନ୍ଦସହର ସିଟି ଏସ୍‌ପି ଅଭିଷେକ ପ୍ରତାପ ଅଜେୟ କହିଛନ୍ତି; ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ୪ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ। ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଆଗକୁ ଆଇନଗତ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍‌ପି କହିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ: ଜୁଲାଇରେ ଏହି ୧୨ ଦିନ…

ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର…

ISROରେ ବାହାରିଲା ଚାକିରି; କେମିତି କରିବେ…

ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରିକୁ ନେଇ…

1 of 17,797