କ୍ୟାନସର ପୀଡିତା ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦେଇଛି
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରି ଦେଉଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଭିଡିଓ ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦେବ । କାରଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡିତା ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ।
କଥାରେ ଅଛି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ ମିଳିବା ତାହା ଏକ ଭାଗ୍ୟର କଥା । କିଛି ଲୋକେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି । ସେପଟେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି କାମ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥାଏ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନିଜ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡିତା ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯିବେ । ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ, ନମ୍ରତା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଚେୟାର ଉପରେ ଆରମରେ ବସିଛନ୍ତି ସେପଟେ ସ୍ୱାମୀ ଖୁବ ଆରାମରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାଳ କାଟୁଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ କିଛି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସେହି ଟ୍ରିମରରେ ନିଜ ବାଳ ମଧ୍ୟ କାଟିଲେ ।
ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯିବେ । ଏହି ସମୟରେ ନମ୍ରତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେବଳ ନିଜ ବାଳ କାଟି ନାହଁ ବରଂ ମୋ ଦୁଃଖକୁ ବି ତୁମେ ହରଣ କରିଛ । ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳପ ଅନେକଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡିଓ ଖୁବ ଜୋରସେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ’ଣ ରହିଛି ଜଣାନ୍ତୁ ।