ସଇତାନ ସାଜିଲା ସ୍ୱାମୀ, ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଢାଳିଦେଲା ଏସିଡ୍

ନା ଜୀବନରୁ ମାରିଲା ନା ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀର ହାତ ଧରି ସୁଖରେ ରହିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା, ସେହି ସ୍ୱାମୀ ସାଜିଲା ସଇତାନ। ଶେଷରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଲା ନା ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲା।

ପରକ୍ରୀୟା ପ୍ରିତି ସନ୍ଦେହରେ ଘର ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଢାଳିଦେଲା ଏସିଡ୍। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବଦଳରେ ସେହି ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲିଗଲା।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏପରି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲାର ଉରୁଲି କାଞ୍ଚନ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ୨୪ ବର୍ଷୀୟା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ଠୁରତାର ସବୁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅପହରଣ ୬ ଦିନ ପରେ ମିଳିଳା ଗାୟିକାଙ୍କ ମୃତ ଦେହ

ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ…

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ଏପ୍ରିଲ ୨୦ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।

ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ।

ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଖୁସି ନଥିଲା:

ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ପୁଅ ନୁହେଁ ବରଂ ଝିଅ ହେବାରୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ରାଗୁଥିଲା। ଏହି ମାନସିକତା ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା।

ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଢାଳିଦେଲା ଏସିଡ୍:

ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଏକ ବୋତଲ ଏସିଡ୍ ଆଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆଘାତ ପାଇବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିଲେ।

ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୧୫ ଦିନ ପରେ, ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କବଳରୁ ଖସି ତାଙ୍କ ବାପଘରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୀଡିତା ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏସିଡର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଅପହରଣ ୬ ଦିନ ପରେ ମିଳିଳା ଗାୟିକାଙ୍କ ମୃତ ଦେହ

ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ…

ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଡାକି ସ୍ୱାମୀର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ କାଟି…

ଦଳରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବିଦା?…

1 of 18,233