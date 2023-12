(Video) ହାଇଦ୍ରାବାଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମେହେଦିପାଟନମ୍ ନିକଟ ଗୁଦିମାଲକାପୁରର ଅଙ୍କୁରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଖବର ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ କମ୍ପିତ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫.୩୦ ସମୟରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଉପର ମହଲାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଚାଳନା ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

ପୋଲିସର ସୂଚନାନୁସାରେ, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଉପର ମହଲାରେ ଥିବା ହୋର୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଅଶ୍ଵସ୍ତିକର କଥା ଏହା ଯେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିନାହିଁ।

ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗୁଦିମାଲକପୁରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାର ଉପର ମହଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସମଗ୍ର ବିଲ୍ଡିଂରେ ୧୦ ମହଲା ଅଛି ଏବଂ ନିଆଁ ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଛାତ ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଫ୍ଲେକ୍ସି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନିଆଁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା।

ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କେତେ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡିନାହିଁ। ସେଠାରେ ପହଁଚିଥିବା ଚାରୋଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ମହଲାରେ ସ୍ଥାପିତ ନାମ ବୋର୍ଡରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ।

#WATCH | Hyderabad, Telangana: A fire broke out at Ankura Hospital in the Gudimalkapur area. Fire tenders reached the spot.

