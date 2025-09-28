Hypertension Signs: ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲରେ ହୋଇଯିବେ ଅନ୍ଧ! ପ୍ରଥମେ ଆଖିରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ High Blood Pressureର ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ରୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ। ଏହାକୁ “ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ” ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହା ବହୁତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ଏହା କ୍ରମଶଃ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ? ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ସେହି ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଖି। ଆଖି କିପରି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଏହା କିପରି ଆଖିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ତାହା ଆମେ ବୁଝାଇବା।
ଆଖିରୁ ଚିହ୍ନଟ
ଅନେକ ରୋଗ ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଏ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ରେଟିନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ପରିମାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ପରିମାଣ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ।
ରେଟିନାରେ ଥିବା ଛୋଟ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ତଚାପରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ: ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଛୋଟ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ କଠିନ ଏବଂ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଭାବ ଆମ ଆଖି ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ।
ଆଖିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ
ଯଦି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ରେଟିନା କ୍ଷତି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏହି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକୁ ହାଇପରଟେନ୍ସିଭ୍ ରେଟିନୋପାଥି କୁହାଯାଏ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ରେଟିନା ଧମନୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କଠିନ ଏବଂ ଘନ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଧମନୀ ଚାରିପାଖରେ ରୂପା ରଙ୍ଗର ତାର ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି କଠିନ ଧମନୀଗୁଡ଼ିକ ଶିରାରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦେଇପାରେ, ଏହାକୁ ଆର୍ଟେରିଓଭେନସ୍ ନିକିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ।
ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରେଟିନା ଶିରା ଅବରୋଧ, ରେଟିନା ଧମନୀ ଅବରୋଧ, ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ ହାଇପରଟେନସନ୍, ଏବଂ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଲିକେଜ୍ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ହୃଦୟ, ବୃକକ୍ ଏବଂ ଆଖିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଡାକ୍ତରମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି
ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମାତରେ “ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କେବଳ ହୃଦୟ ଏବଂ କିଡନୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯଦି ଆମେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା, ତେବେ ଏହା ଆଖିକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଉଚିତ।”