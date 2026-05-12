ଥକ୍କାପଣ ଓ ହାତ-ପାଦ ଥରିବା କ’ଣ ହାଇ-ସୁଗାରର ଲକ୍ଷଣ? ଏହାକୁ ଜମା ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁନି
ରକ୍ତରେ ଅସ୍ଥିର ଶର୍କରା ସ୍ତର ମଧୁମେହ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାନ୍ତି ଓ ମୁଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହୁଏ। ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଓ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହେ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନେକ ଲୋକ ମାନନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ବା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ଜନିତ ସମସ୍ୟା କେବଳ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ “ସାଧାରଣ” ଆସିଥାଏ, ତଥାପି ସେମାନେ ଖାଇବା ପରେ କ୍ଲାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଏହା ରକ୍ତରେ ଅସ୍ଥିର ଶର୍କରା ସ୍ତରର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ, ସେହିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧୁମେହ ନାହିଁ। ଏହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଏହା ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁପଚାପ୍ ସ୍ଥିତି ଭଳି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆନଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରକୁ ମେଟାବୋଲିକ୍ ବା ଚୟାପଚୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ।
ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେଉଛି ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଇନ୍ଧନ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଏହାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଇନସୁଲିନ୍ ଏହାକୁ ପୁଣି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଶରୀର ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରେ। ଖାଇବା ପରେ ସୁଗାର ଲେଭଲ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ସେତିକି ଶୀଘ୍ର କମି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଏକ ଅସ୍ଥିର ଚକ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହୁଏତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହା ମଧୁମେହ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପରେ ନିଦ ଲାଗେ, ଦୁଇଟି ଖାଦ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହାତ-ପାଦ ଥରିବା ଭଳି ଲାଗେ କିମ୍ବା ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ସେମାନେ ଅସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ବିରକ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।
ଡାକ୍ତରମାନେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ- ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧୁମେହ (ଡାଇବେଟିସ୍) ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ସ୍ଥିର ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ବାରମ୍ବାର ସୁଗାର ସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଏବଂ କମିବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା, ଏକାଗ୍ରତାରେ କମି ଏବଂ ଏପରିକି ମନୋଭାବ ବା ମୁଡ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ସନ୍ଦେଶ ଲୁଚି ରହିଛି। ଶରୀର ଶକ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପରି ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଅସୁବିଧାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ସମସ୍ୟା ସଙ୍କେତର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମେ ଏହାକୁ କେତେ ସହଜରେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉ।
ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟକର ମନେହୁଏ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ; କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଫ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ଫାଇବରକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଭାତ ସହିତ ଡାଲି, ପନିପରିବା ଏବଂ ଘିଅ କିମ୍ବା ବାଦାମ ଭଳି ଫ୍ୟାଟ୍ର କୌଣସି ଉତ୍ସକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଦିନର ଆରମ୍ଭ କେବଳ ଅଧିକ ମିଠା ବା ଚିନି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ସ୍ତର ହଠାତ୍ କମିଯିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ। ଖାଇବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ହଠାତ୍ ବଢ଼ିବା ସମସ୍ୟାକୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭଳି ନିଦ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ। ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାରକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଏବଂ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ।