ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଡା ବାର୍ତ୍ତା, କହିଲେ ‘ମୁଁ AC ରୁମ୍ କର୍ମୀ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫାଇଟର୍’
ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିବାଦ ପରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ "ରାସ୍ତାର ଯୋଦ୍ଧା", "ଏସି ରୁମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା" ନୁହେଁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଟ୍ (NEET-UG) ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୋମବାର ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ରାସ୍ତାର ଯୋଦ୍ଧା।”
ସଂସଦର ବର୍ଷାକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ରମେଶଙ୍କ ସହ ସଂସଦ ପରିସରରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମନେପକାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।
ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜୟରାମ ରମେଶ ଥରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜୟରାମ ରମେଶ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜେ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଥିଲେ, “ଏମିତି ହୋଇଥାଏ।” ଏହାପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ, “କିଛି ଏମିତି ହୁଏନି। ମୁଁ ଜଣେ ରାସ୍ତାର ଯୋଦ୍ଧା, ଏସି ରୁମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ।”
ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏହା ଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଶନିବାର ଦେଇଥିବା ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ସଦା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।
ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସିବିଆଇକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, କୌଣସି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପରୀକ୍ଷା ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ସେ କେବେ ଦେବେ ନାହିଁ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜନ୍ତରମନ୍ତର ଓ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି, ଜାତୀୟ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା, କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ନ ଫସିବା ଏବଂ ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ରବିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସରକାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଇନଫୋସିସ୍ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନନ୍ଦନ ନୀଳେକଣୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି।