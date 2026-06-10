ହାୟ ରେ ରାଜନୀତି! କିଏ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପଟକୁ ଯିବ, ତାହା କଳ୍ପନା କରିବା କଷ୍ଟକର

ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଦିନେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ନିଜେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସୟାନୀ ।

By Shiv Sankar Singh

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ହଟଚମଟ ଲାଗି ରହିଛି! ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ବଢୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ବିଶେଷକରି, ଯେଉଁ ଫାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲିଡର ସୟାନୀ ଘୋଷ ବିଜେପି ସରକାରକୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ଆପ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସାୟୋନୀ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଘୋଷ କେବେ ଚଡ୍ଡୀ ହେବେ ନାହିଁ’ ।

ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସୟାନୀ ଘୋଷ ବେଶ୍ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଚଡ୍ଡା ନୁହେଁ ଯେ ଚଡ୍ଡୀ ହୋଇଯିବି, ଘୋଷ ସବୁବେଳେ ଘୋଷ ହିଁ ରହିବ।” ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘ଆନନ୍ଦ ବଜାର’ ଓ ‘ଶ୍ରୀପତିତପାବନ’ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ…

ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ସଫଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା,…

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳିଛି ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢିଛି । ଏହା ପର ଠାରୁ ଟିଏମସିର ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏବେ ସାଂସଦ ମମତାଙ୍କର ହାତ ଛାଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଟିଏମସିର କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସାଂସଦଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ୨୦ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସୟାନୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।ଏହି ସାଂସଦମାନେ ଏନଡିଏ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି।

ରାଜନୀତିରେ ଆଜିର ସମର୍ଥକ କାଲିର ବିରୋଧୀ ହେବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ସୟାନୀ ଏହି ତାଲିକାରେ ସତରେ ଅଛନ୍ତି କି, ନାଁ ଏହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଗୁଜବ – ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବୟାନକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

‘ଆନନ୍ଦ ବଜାର’ ଓ ‘ଶ୍ରୀପତିତପାବନ’ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ…

ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ସଫଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା,…

ଏବେ କଥା କହିବ ସ୍କୁଟର! AI ଫିଚର ଆଣିଲା ଏଥର

ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ କିଶୋରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ…

1 of 29,482