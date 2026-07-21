ରୋହିତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ବଦଳାଇଦେଲା ସାମସନ୍ଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ! କହିଲେ ନିଜ ଅନୁଭବର କଥା
ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜ ଅନୁଭବ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କିପରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା, ସେନେଇ ସାମସନ୍ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ୩୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ନମିଳିବା, ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଦମଦାର ଖେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନେକ ଅନୁଭବ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲେ। ଆରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶେଷ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା।
ସାମସନ ନିଜର ଏହି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ସାମସନ କହିଛନ୍ତି, “ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋହିତ ଭାଇଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲି। ସେ ହୁଏତ ନିଜ ଅନୁଭବରୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଭାବିପାରୁନଥିଲି। କିଛି ଦିନ ଧରି ମୁଁ ନିରାଶ ଥିଲି। ପରେ ନିଜକୁ ପୁଣି ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ କାହିଁକି ଖେଳୁଛି ଏବଂ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ?”
ନିଜ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଈଶାନ କିଶନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମସନ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଖରାପ ଥିବା ସମୟରେ ଈଶାନ ଦଳରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ।
ସାମସନ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଈଶାନ ମୋଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଲଗାତାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରନ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିବା ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସ୍ୱାଭାବିକ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମୋର ସୁଯୋଗ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହୋଇଗଲା। ସେ ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ବସି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା।”
କଠିନ ସମୟରେ ନିଜ ମାନସିକତା ବଦଳାଇବାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମସନ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମୁଁ ଅଧିକ ଚାପ ନେଉଥିଲି। ମୋ ପତ୍ନୀ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଖୁସି ରହିବା ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଠାରୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ମୋତେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି।”