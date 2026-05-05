“ଯେହେତୁ ମୁଁ ହାରିନି, ତେଣୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବିନି”… ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫଳାଫଳ ପରେ ଜିଦ୍ ରେ ଅଟଳ ମମତା, କହିଲେ “EC ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଭିଲେନ୍”
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପରେ, ଟିଏମସି ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ କହି ସିଧା ନିସାନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦିଦି କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାରିନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେବି?
ମୋତେ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୈତିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜିତିଛି। ମୁଁ ମୋର ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଲୋକଭବନ ଯିବି ନାହିଁ।”
INDIA ସହଯୋଗୀମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ, ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏବଂ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏକତା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ।
ଅଖିଳେଶ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଜି ହିଁ ଗସ୍ତ କରିପାରିବେ କି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ କାଲି ଆସିବେ। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଆସିବେ। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ।”
ଏବେ ମୁଁ ଏକ ମୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀ:
ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାରତ ମେଣ୍ଟକୁ ମଜବୁତ କରିବି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି। ଏବେ ମୁଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ନଥିବା ହେତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ତୁମେ ମୋ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ।”
“ମୁଁ ଏବେ ଏକ ମୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀ। ମୁଁ ମୋର ପୁରା ଜୀବନ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି। ଏହି ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ପେନସନରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଦରମାର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏକ ମୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀ।”
ଟିଏମସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସିଇସି ଜଣେ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଭିଏମକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିଛନ୍ତି।”
“ଆପଣ କ’ଣ ମୋତେ ବୁଝାଇପାରିବେ ଯେ ଭୋଟିଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଭିଏମରେ ୮୦-୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜ କିପରି ରହିଥାଏ? ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ?”
“ନିର୍ବାଚନର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ସବୁଠି ଚଢାଉ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଆଇପିଏସ ଏବଂ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ।”
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ନିଜ ଦଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସହଯୋଗରେ ଏକ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲା। ଏହା ବିଜେପି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପଣିଆ ଖେଳ। ଆମେ ପୁରା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲୁ।”
“ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ୯୦ ଲକ୍ଷ ନାମ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।”
“ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ୩୨ ଲକ୍ଷ ନାଁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା… ସେମାନେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ପୁରା ଜୀବନରେ ଏପରି ନିର୍ବାଚନ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ।”