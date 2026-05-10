“ତ୍ରିଶାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ କରେନି”: ବିଜୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁଚିତ୍ରା

ତ୍ରିଶା ଏବଂ ବିଜୟ ତାମିଲ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଭିନେତା-ତଥା-ରାଜନେତା ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ ଗାୟିକା ସୁଚିତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସୁଚିତ୍ରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବିଜୟଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଶାଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିଲେ ବି ପରୋକ୍ଷରେ ତ୍ରିଶାଙ୍କୁ ଜଣେ ‘ପରଜୀବୀ’ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ପାଇଁ ହିଁ ତ୍ରିଶା ତାଙ୍କ ସହ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁଚିତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ ନକରି ନିଜର ମତାମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଜୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବା ବେଳେ ତ୍ରିଶାଙ୍କୁ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ।

ଗାୟିକା ସୁଚିତ୍ରା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ‘ପରଜୀବୀ’ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ବିଜୟ ନିଜ ପିତାମାତା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ନିଃସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭୁଲ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି; ଯଦି ସତ କହିବାକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜ ପିତା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିର ଏହି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଚିତ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ସେ ରାଜନୀତିରେ କିଛି ବି ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ ହେବାର ଥାଏ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନିହାତି ଜରୁରୀ।”

ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତ୍ରିଶା ଏବଂ ବିଜୟ ତାମିଲ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଡ଼ି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଆସିଛନ୍ତି। ‘ଗିଲ୍ଲି’ (୨୦୦୪), ‘ଥିରୁପାଚି’ (୨୦୦୫), ‘ଆଥି’ (୨୦୦୬) ଏବଂ ‘କୁରୁଭି’ (୨୦୦୮) ଭଳି ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ‘କୁରୁଭି’ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ, ପରଦା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

‘କୁରୁଭି’ ପରେ ବିଜୟ ଏବଂ ତ୍ରିଶା ହଠାତ୍ ଏକାଠି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ—ଯାହା ଏହି ଗୁଜବକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ‘ଗିଲ୍ଲି’ ସମୟର ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଥିଲା। ଏପରିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ଯେ ‘କୁରୁଭି’ ପରେ ବିଜୟଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିଶାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟ କଳାକାର ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ କେବଳ “ଭଲ ବନ୍ଧୁ” ବୋଲି କହିଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ଦୀର୍ଘ ୧୫ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ‘ଲିଓ’ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଏବଂ ତ୍ରିଶା ପୁଣି ଏକାଠି ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଜୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ହୁଏତ ତ୍ରିଶା ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି।

