ପେଟ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଡେଲିଭରି, ଆଜି FMSରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଛାତ୍ର
ହରିୟାଣାର ଜଣେ ଯୁବକ ଜୋମାଟୋରେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଭାବେ କାମ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ (FMS)ରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏହି ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଲିଙ୍କଡଇନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟଟି ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏମିତି କିଛି କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଯାହା ପଢ଼ିବା ବେଳେ ମଣିଷ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଏ। ଏହା କୌଣସି ନାଟକୀୟ କିମ୍ବା ଆଖିଦୃଶିଆ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଜୀବନର ସତ୍ୟତାକୁ ବୟାନ କରେ। ପେଟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଜୀବନରେ ଦିଗହରା ହୋଇଯିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ପରେ ବି ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏପରି ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଗତି କରୁଛନ୍ତି।
ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହରିୟାଣାର ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜର ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଜୀବନର କଠିନ ସମୟରେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେ ଜୋମାଟୋରେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ‘ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍’ (FMS)ରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି।
ଗିରୀଶ ଶର୍ମା ନାମକ ଏହି ଯୁବକ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ରେ “ଫ୍ରମ୍ ଏ ଜୋମାଟୋ ଡେଲିଭରି ରାଇଡର ଟୁ ଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ” ଶୀର୍ଷକରେ ନିଜ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ସେହି ସମୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “୬ ବର୍ଷ ତଳେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହରାଇ ବସିଥିଲି।” ଗିରୀଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କରୋନା ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜୋମାଟୋରେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଭାବେ କାମ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ଛୋଟମୋଟ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ।
ମହାମାରୀ ସମୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆଣିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, “କରୋନା ସମୟ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଏହି କାମ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ।” ଏହି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଏବଂ ସେ ପୁଣିଥରେ ବିଜନେସ୍ ଓ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ।
ଶର୍ମା ପରେ ଏମ୍ବିଏ (MBA) କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆରମ୍ଭରେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (entrance exam), ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସେତେଟା ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା।
ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ, ଶେଷରେ ସେ ‘କ୍ୟାଟ୍’ (CAT 2023) ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ରଖିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକରା ପାଇଲେ। ତଥାପି, ସବୁକିଛି ସହଜରେ ହୋଇନଥିଲା। ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ନାକଚ କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ।
ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବି ସେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଶେଷରେ, ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍’ (FMS)ରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଶର୍ମା ସେହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୋର ଗୁରୁ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଦଳ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ।”
ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରଖିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟ ଶେଷରେ, ଶର୍ମା ଜୀବନରେ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ଏମିତି କିଛି କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।”
ଏହି ଖବରଟି ଲିଙ୍କଡଇନ୍ରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗିରୀଶଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦିତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ଜଣେ ୟୁଜର ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ “ଏକ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି କେବେବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୋମାଟୋ ଡେଲିଭରି ରାଇଡରରୁ ଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା କେବଳ କ୍ୟାରିୟରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏହାଠାରୁ ବହୁତ ବଡ କିଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଜୀବନର ଦିଗକୁ ପୂରା ବଦଳାଇ ପୁଣିଥରେ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବାର ଏକ ଉଦାହରଣ।
କିଛି ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଲୋକେ ସେହି କାହାଣୀକୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପଛରେ ଥିବା ମାନସିକ ଚାପ, ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମିଳୁଥିବା ବିଫଳତାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଣଦେଖା କରି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଚୁପଚାପ୍ ପଛରେ ଘଟିଥାଏ।