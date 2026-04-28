ନିର୍ଲଜ୍ଜ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ କମୁନି ଫୁଟାଣି; ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁରେ ଓଗାଳିଲେ ବିଷ; ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଯିବ!

ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନକୁ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ତର ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଏହାକୁ ଆଉ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ।

ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେହୁଏ, ତଥାପି ଏହାର ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୟାନବାଜିରେ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ, ହାସନ ନୱାଜଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ବୟାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ହସନ ନୱାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରନ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଜଣେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଜଣେ ମହାନ ବୋଲର କିମ୍ବା ଏକ ମହାନ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରନ ସ୍କୋର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନଥିଲେ କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

New Rule: ମଇ ୧ରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ସିଲିଣ୍ଡର!…

ଭାରତର ଅନନ୍ୟ ନଦୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି…

ହାସନ ନୱାଜ ବିଷ ଓଗାଳିଲେ: ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ପିଏସଏଲ ୨୦୨୬ରେ କ୍ୱେଟା ଗ୍ଲାଡିଏଟର୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହାସନ ନୱାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, “ବିଶ୍ୱରେ କ’ଣ ଏପରି କୌଣସି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ରନ୍ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ?” ନୱାଜ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “ଏହା ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ବୋଲରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଲରଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ଏହା ଏକ ସରଳ କଥା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।”

ହସନ ନୱାଜ ପାକିସ୍ତାନ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପାଇଁ ୪ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୨୫ଟି ଟି-୨୦ ଖେଳିଛନ୍ତି। ୪ଟି ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ରନ୍ ୧୧୩ ଏବଂ ୨୫ଟି ଟି-୨୦ରେ ସେ ୪୫୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟି-୨୦ରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେ କେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ବାଇକ୍ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ପଶିଗଲେ କ’ଣ…

CSK ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, IPL ମଝିରେ…

1 of 26,383