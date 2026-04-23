ଶିଖ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ‘ମୁସଲିମ୍’ ଭାବି ଦୁଷ୍କର୍ମ, କୋର୍ଟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ!

ମୁଁ କେବଳ ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି': ୟୁକେରେ ଶିଖ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ; ଆତତାୟୀ ତାଙ୍କୁ ମୁସଲିମ୍ ଭାବି ଭୁଲ୍ କରିଥିଲା

By Shiv Sankar Singh

ବର୍ମିଂହାମ : ୱାଲସାଲ୍‌ରେ ଜଣେ ଶିଖ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ମିଂହାମ କ୍ରାଉନ୍ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଜଣେ ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ‘ଧର୍ମଗତ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଦୁଷ୍କର୍ମ’ (religiously aggravated rape) ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଜନ ଆଶବି ନାମକ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଆରୋପକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ନିଜର ବୟାନ ବଦଳାଇ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ୱେଷ୍ଟ ମିଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଶବିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ଗଳା ଟିପି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଜାତିଗତ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଏବଂ ଲୁଟ୍‌ତରାଜ ଭଳି ଅନେକ ସଂଗୀନ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା।

ସୋମବାର ଦିନ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜୁରି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, କିପରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍‌ରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପିଛା କରି ତାଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ। କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏକ ଭିଡିଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପୀଡ଼ିତା ପୋଲିସକୁ କହିଥିବା କଥା ‘ସ୍କାଇ ନ୍ୟୁଜ୍’ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ସେଥିରେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଥିଲେ, “ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ବାଡ଼ି ଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି ‘ତୁମେ କିଏ’ ଏବଂ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ଘରର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସେ ମୋ ସହ କେବଳ ‘ମଜା’ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ  ଗାଳି ଦେଇ ଜଣେ ‘ମୁସଲିମ୍’ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ମୁସଲିମ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଶିଖ୍।”

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶବି ହିଁ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରୀ ପକ୍ଷ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଡିଏନ୍ଏ (DNA), ଏକ ‘ଭେପ୍’ (vape) ଉପରୁ ମିଳିଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍‌ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଆଶବି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଏକ ଦୁଇ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବର କାଠ ବାଡ଼ି ଉଠାଇଥିଲେ।

କୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ ଶିଖ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁସଲିମ୍ ବୋଲି ଭାବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ୱାଲସାଲ୍ ପୋଲିସର ଚିଫ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ଡଲବି ସେହି ସମୟରେ କହିଥିଲେ, “ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ୱାଲସାଲ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସମାଜରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବାକୁ ହେବ।”

ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସରକାରୀ ପକ୍ଷ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୀଡ଼ିତା (ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ୨୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ) ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବାଥରୁମ୍ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଆଶବି ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଆଶବି ସେହି ଏକା ବସ୍‌ରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ପିଛା କରିଥିଲେ।

ବିବିସିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସମୟରେ ଆଶବି ମହିଳାଜଣଙ୍କୁ ମୁସଲିମ୍ ଭାବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, ଘର ବାହାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆଶବି ହଠାତ୍ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଫେରାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଜଣକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେ ଆଶବିଙ୍କୁ ନିଜର ଆତତାୟୀ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ।

ବର୍ମିଂହାମର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶିଖ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ପରେ ଆଶବି ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପେପରଲ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାମଲାକୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଆଶବିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଯିବ।

ବିଚାରପତିଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁସାରେ, “ତାଙ୍କର (ଅଭିଯୁକ୍ତର) ଏହି ଭ୍ରମ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସଠିକ୍ ଦଣ୍ଡ… ଯିଏ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହିଭଳି ଅପରାଧ ଘଟାଏ, ସେ ଜଣେ ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି।”

