“ILove ମହମ୍ମଦ” ବନାମ “ILove ମହାଦେବ”, ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ପୋଷ୍ଟର ଓ୍ୱାର୍
କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିବାଦ?
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: “ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ” ର ଜବାବରେ “ଆଇ ଲଭ୍ ମହାଦେବ” ଅଭିଯାନ ଏବେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସହରରେ ବ୍ୟାପି ସାରିଛି।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବିରୋଧ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଅନଲାଇନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମଞ୍ଚରେ ଏକ ଉଷ୍ମ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା – ରାମ, ହନୁମାନ, ମହାଦେବ, ଗଣେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ, ମୁସଲିମ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ “ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ” ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
“ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ” ନାରା ଦେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏବେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ, ଏଫଆଇଆର ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗିରଫଦାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରୁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କାନପୁରର ରାୱତପୁର ଗାଁରେ ଏକ ବାରୱାଫତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା।
ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଈଦ୍ ମିଲାଦ-ଉନ୍-ନବି ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ରାସ୍ତାରେ “ମୁଁ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ” ଲେଖାଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିଲା।
ସ୍ଥାନୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହାକୁ “ନୂତନ ପରମ୍ପରା” ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ରାମ ନବମୀ ଭଳି ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା।
ଅଭିଯୋଗ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଦାବି କଲେ ଯେ ମୁସଲିମ ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ପୋଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିରି ପକାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମମାନେ ପୟଗମ୍ବର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅକାରଣ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡକୁ ହଟାଇ ଦେଲା।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା: ହେଲେ “ଆଇ ଲଭ୍ ମହାଦେବ” ଭାଇରାଲ ହେବା ସହିତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଏକ ପ୍ରତି-ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ।
“ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ” ଅଭିଯାନ ଗତିଶୀଳ ହେବା ସହିତ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଏକ ଉତ୍ସାହୀ ପ୍ରତି-ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଧାର୍ମିକ ଗର୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ।
#ILoveMahadev ଏବଂ #ILoveRam ଭଳି ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉତ୍ସାହଜନକ ଘୋଷଣା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବ, ରାମ, ହନୁମାନ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କଲେ।
ଅନେକ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଏକତା ଦେଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କଲେ। #ILoveMahadev ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟ, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଅଗଣିତ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ପାଇଲା, ସେଥିରେ ଲେଖାଗଲା, “ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ଦେଖାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଦେଖିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯେ କେତେ ହିନ୍ଦୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗର୍ବିତ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି।”
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଦେଶର ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାତି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭୁଲି ସେମାନଙ୍କର ଏକତା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ।”
ଏହା ସାରା ଭାରତରେ ୟୁଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା “ହର ହର ମହାଦେବ”, “ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ” ଏବଂ “ILoveMahadev ” ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ ଉତ୍ତରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ଭ୍ୟୁ ପାଇଲା।