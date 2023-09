(Video) ‘I Love Modi’ ନାରାରେ କମ୍ପିଲା ଜାକର୍ତ୍ତା ସହର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦ତମ ଆସିଆନ- ଭାରତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାକର୍ତ୍ତା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ‘ଆଇ ଲଭ୍ ମୋଦୀ’, ‘ଭାରତ ମାତା କୀ ଜୟ’ ନାରାରେ ସାରା ସହର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ।

ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦୀ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମୋଦୀ ଜାକର୍ତ୍ତାର ଏକ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ମୋଦୀଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi met members of the Indian Diaspora, before attending the 20th ASEAN-India Summit and 18th East Asia Summit, earlier today. pic.twitter.com/jzw0jG0cWl

#WATCH | Members of the Indonesian community welcomed Prime Minister Narendra Modi as he arrived at a hotel in Jakarta, earlier today.

"We are here from the Indonesian Community that loves India. We are excited to meet PM Modi and to welcome him to Indonesia," said members of… pic.twitter.com/MTuZMrKzsU

— ANI (@ANI) September 7, 2023