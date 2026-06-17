ଆଉ କେତେ ଜୀବନ ନେବ NEET? ହାରିଗଲେ କାରଗିଲ୍ ଯବାନଙ୍କ ଝିଅ

ଦେହରାଦୁନ୍‌ରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ନିଟ୍‌ (NEET) ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରିୟା କୁମାରୀ ଥାପା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିଜ ବାସଭବନରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ଦେହରାଦୁନ୍: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଦେହରାଦୁନ୍‌ରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀ ନିଜ ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ବାପାମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ “ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ” (I love you) ଲେଖିଛନ୍ତି।

ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ ଯୁବତୀଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରିୟା କୁମାରୀ ଥାପା। ସେ ୧୯୯୯ କାରଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଜଣେ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ଝିଅ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସେ ନିଜ ରୁମ୍‌ର କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

ରିୟାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ (lunch) ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ ରୁମ୍‌କୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କବାଟ ଖୋଲିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ରିୟାଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୧୭୧…

ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନକୁ ବିରୋଧ, ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହ…

“ଯୁବତୀଜଣକ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ସେନେଇ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅର ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଏଭଳି ଏକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇପାରେ,” ବୋଲି ସଦର ସର୍କଲର ସିଓ (ସର୍କଲ ଅଫିସର) ଅଙ୍କିତ କାନ୍ଦାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଏଏନଆଇ (ANI) କୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି।

ଥାପା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ୯୭ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଟ-ୟୁଜି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲାଇଥିଲେ ଯାହା ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୨୧ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଅଛି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତବାକ ସେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳ ନେହୋଇପାରିବା କାରଣରୁ ଏହି ଚରମ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି ।

You might also like More from author
More Stories

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୧୭୧…

ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନକୁ ବିରୋଧ, ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହ…

ଶେଷ ହେବ ‘ୱି ଦ ଲିଡର୍ସ’ ଅଭିଯାନ:…

ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶତମୁଖ, କହିଲେ ସେ…

1 of 29,733