‘I Love you too’ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ କାହାକୁ ଏମିତି ଚିଲ୍ଲାଇ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟ …

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ତାଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁନା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ନଗରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, ସେ ମଞ୍ଚରୁ ଏପରି କିଛି କରିଥିଲେ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ଏହି ଆଚରଣକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
ଶୁକ୍ରବାରର ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି , ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଶୋକନଗରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ସମର୍ଥକ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, “ସିନ୍ଧିଆ ଜୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ…” ଏହା ଶୁଣି ସିନ୍ଧିଆ ହସିଲେ, ଏବଂ ଏହା ଶୁଣି ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ବନ୍ଦ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ…”
ସିନ୍ଧିଆ କହିଥିଲେ- ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ: ସିନ୍ଧିଆ ଏତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲେ, ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, “ଏହା ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ୧୫ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ, ଯଦି କେହି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା ଦଶ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ଆମର ସମ୍ପର୍କ ୧୫ ପିଢ଼ି ଧରି ଚାଲିଛି। କେହି ଜଣେ ଏହା ଉପରେ ଏକ କାହାଣୀ ଲେଖିବା ଉଚିତ।”
ତିନୋଟି ନୂତନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ:ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତିନୋଟି ନୂତନ ୩୩/୧୧ kV ଏବଂ ୫MVA ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବଷ୍ଟେସନର ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆଜି ଅଶୋକନଗର ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ସେମରା ଡୋଙ୍ଗରା, ବିଲା ଖେଡି ଏବଂ କରୈୟା ରାଇରେ ତିନୋଟି ନୂତନ ୩୩/୧୧ kV ଏବଂ ୫ MVA ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବଷ୍ଟେସନର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭.୭୪ କୋଟି। ମୁଁ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଅଶୋକନଗର ପରିବାରକୁ ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ଉପହାର ଦେଇଛି।”
ଏହି ସବଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ୨୩ଟି ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ପରିବାରକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷ ଜମିରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ।