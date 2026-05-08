ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା ପରେ ବି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜ ସୁଖକୁ ବଳି ଦେଲେ ବାପା
ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରେମହୀନ ଏକ ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ବିବାହ। ଏହି କାହାଣୀଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଠି ରହିବାର ସାର୍ଥକତା ଉପରେ ଏକ ସାମାଜିକ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।
ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲିର ସମ୍ପର୍କ ଯେତିକି ନରମ, ସେତିକି ଜଟିଳ ମଧ୍ୟ। ବାହାରୁ ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା କପଲ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଚାଲିଛି, ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଆଜିର ସମୟର ବିବାହର ପିତା ସତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଖବର ନୁହେଁ, ବରଂ ‘ଭୁଲ ଓ ଠିକ୍’ ମଝିରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣେ ମଣିଷର ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା।
ଏହି କାହାଣୀର ନାୟକଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ପିତା ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଗ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ହିଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ରାସ୍ତା ବାଛିଲେ – ‘ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା’। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେମାନେ ଏକା ଛାତ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଶହ ଶହ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜଣକ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ବାକି ନାହିଁ।
ବିନା ପ୍ରେମରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିବା ଯେକୌଣସି ମଣିଷର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂରମାର କରିଦିଏ। ଏକ ମେସିନ୍ ଭଳି ଦିନ କାଟିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୁସି ରହିବାର ନାଟକ କରିବା, ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଜଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ବେକାର ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ‘ଜୀବନ୍ତ’ ହେବାର ଅନୁଭବ କରାଇଲା। ଏହା ଜୀବନର ଏକ ବିଚିତ୍ର ମୋଡ଼—ଗୋଟିଏ ପଟେ ମିଛ ସଂସାର, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ଜୀବନର ଆଶା।
“ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଠି ଅଛୁ” ବୋଲି କହୁଥିବା କପଲ୍ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲିଯାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ନିଜ ବାପାମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଅଭାବକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ, ଯେଉଁ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଚୁପ୍ଚାପ୍ ରହିବାର ମାହୋଲ ଥାଏ, ସେଠାରେ ବଡ଼ ହେଉଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମନ ଉପରେ ଏହାର ଖୁବ୍ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ବାପାମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ; ଘରେ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ।
ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ “ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏକ ମହାନତା”, ତଥାପି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ “ଧୋକା ଦେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ରହିବା ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ଦେବା ସହ ସମାନ। ଏପରି ପରିବେଶରେ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ।” ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଯାଏ, ସେଠାରେ ଯାହା ବାକି ରହେ ତାହା କେବଳ ଏକ ‘ମଜବୁରି’ ବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ଆଉ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଜୀବନ କଟାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜିଇଁ ହୁଏନାହିଁ!