ଭାରତରେ ଗଧ ଖଟଣି, ୟୁକେରେ ରାଜା ଜୀବନ”: ୫ଟା ବାଜୁ ବାଜୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯୁବକ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
ୟୁକେ (UK)ରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଆଇଟି (IT) ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କାମ ପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସମୟ ବିତାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହିଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କାହିଁକି ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜିକାଲି ବିଦେଶ ଯାଇ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭଲ ଚାକିରି, ଭଲ ଦରମା ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଶାରେ ଲୋକମାନେ ଦେଶ ଛାଡୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି – ଭାରତର ‘ଟକ୍ସିକ୍ ୱର୍କ କଲ୍ଚର’ (Toxic Work Culture), ଅର୍ଥାତ୍ କାମ କରିବାର ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ପରିବେଶ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ହଇରାଣ କରିବା ଏବଂ କମ୍ ଦରମା ଦେବା ଅନେକ କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ୟୁକେ (UK) ରେ କାମ କରୁଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମୋଦୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ କାର୍ତ୍ତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଅଫିସ୍ କାମ ଶେଷ କରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆରାମ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହାତରେ ଅଫିସ୍ର ‘ଡାଏଟ୍ କୋକ୍’ ଧରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, “ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲି? ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ବାଜିଛି। ମୁଁ ଅଫିସ୍ର ଡାଏଟ୍ କୋକ୍ ଧରି ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଛି। କିଛି ସମୟ ଏଠାରେ ବସି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି ଏବଂ ତା’ପରେ କଫି ପିଇବାକୁ ଯିବି।”
ଭିଡିଓରେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକେର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ, “ଭାଇ, ଭାରତରେ ତ ମୁଁ ଗଧ ଭଳି ଖଟୁଥିଲି। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ବୁଝିଲି ଯେ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ। ସତରେ, ଏହା ଏକ ସିନେମା ଭଳି ଅନୁଭୂତି! ଏଠାକାର ‘ୱର୍କ-ଲାଇଫ୍ ବାଲାନ୍ସ’ (Work-Life Balance) ତ ଚମତ୍କାର, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉନି।”
ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଲୋକମାନେ କେବଳ ପଇସା ପାଇଁ ଦେଶ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦରକାର।” ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବା ୱର୍କ କଲ୍ଚରକୁ ଏବେ ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଧିକ କାମର ଚାପ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।”