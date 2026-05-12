“ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ମତେ ଟଙ୍କା ଅଫର ହୋଇଛି”, ଜର୍ମାନ ମଡେଲଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

କୋହଲିଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜର୍ମାନ ମଡେଲ ଲିଜଲାଜ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଅଫର କରାଯାଇଥିଲା। ଲିଜଲାଜ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହି ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପରେ ଲିଜଲାଜଙ୍କ ଏହି ଖୁଲାସା ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିରାଟ କୋହଲି ସର୍ବାଧିକ ଫଲୋଅର୍ ଥିବା କ୍ରିକେଟର, ଯାହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୭୩ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି।

ବିରାଟଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଫର:

‘ଫିଲ୍ମିମନ୍ତ୍ରା’ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଲିଜଲାଜ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫଟୋ ଲାଇକ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଘଟଣା ପରେ, ଦେଶର ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ କହିଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଫର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଜର୍ମାନ ମଡେଲ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।

ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ବିରାଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ସେ କେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲିଜଲାଜ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ ଲାଇକ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

ଏସିଆର ମେସି ଏବଂ ରୋନାଲ୍ଡୋ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ:

ଲିଜଲାଜ କହିଥିଲେ ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ହେଉଛନ୍ତି ଏସିଆର ମେସି ଏବଂ ରୋନାଲ୍ଡୋ। ବିରାଟଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଏହି ମତ ଦେଇଥିଲେ।

ଲିଜଲାଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏଠାରେ ବିରାଟଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରମୁକ କବର ହୋଇଯାଏ। ବିରାଟଙ୍କ କ୍ରେଜ୍, ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶଂସକ ଅନୁସରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ।

