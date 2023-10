ମୁଁ ମୋ ପାପାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବି… କିଏ କିଣିବ? ଘର ଗେଟରେ ଏମିତି ନୋଟିସ ଲେଖିଦେଲା ପୁଅ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲିର ଛୁଆ ଖୁବ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗ୍ୟାଜେଟ ଚଳାଇବା ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବାଁ ହାତର ଖେଳ । ନୂଆ ନୂଆ ଟେକନିକରେ ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେମାନେ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ବାପା-ମା’ ବି ଜାଣି ନଥାନ୍ତି । ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ନିଶା ଏବେ ଖୁବ ଭୟାନକ ରୂପ ନେଉଛି । ଏମିତି ଏକ ନିଶା ପାଇଁ ଜଣେ ପିଲା ତା’ ବାପାଙ୍କୁ ବିକି ଦେବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ମାରିଦେଇଛି । ଘରର ଗେଟ୍ ସାମନାରେ ବାପାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ନେଇ ଏକ ବୋର୍ଡ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଘର ବାହାର ଗେଟରେ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ ରଖିଦେଇଛି । ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, Father on Sale… ମୁଁ ମୋ ପାପାଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବେଲ୍ ବଜାନ୍ତୁ… । ତେବେ ଏହି ଛୋଟିଆ ନୋଟ୍ ରୁ ପିଲାଟି ତା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ରାଗିଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି । ଏହାର ଏକ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହାର ଏକ ଫଟୋକୁ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମାମୁଲି ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ୮ ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ପିତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା କଥା ଲେଖି ନୋଟିସ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ।

A minor disagreement and 8-year-old decided to put up a Father For Sale notice out of our apartment door.

Methinks I am not valued enough. 😞 pic.twitter.com/Epavc6gBis

