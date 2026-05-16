ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ଆଉ ଅଭିନୟ କରିବିନି
ଅଭିନେତା ରବି ମୋହନ ଶନିବାର ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଅନେକ ବିବାଦ ଉପରୁ ନିଜର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। 'ପୋନ୍ନିୟିନ୍ ସେଲଭାନ୍' ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ରବି ମୋହନ ଆଉ କଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ‘ପୋନ୍ନିୟିନ୍ ସେଲଭାନ୍’ ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ରବି ମୋହନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆରତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ଦୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର କେନିଶା, ରବି ମୋହନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଥିଲେ। ରବି ଏବଂ ଆରତୀଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ପଛରେ କେନିଶା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ ଗତକାଲି କେନିଶା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ଭଲପାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଲାନାହିଁ। ଏଥିସହ ‘ଏବେ ରବି ମୋହନ ତୁମର’ ବୋଲି ଲେଖି ସେ ରବିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରୁଥିବା କଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅଭିନେତା ରବି ମୋହନ ହଠାତ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଛନ୍ତି।
ଖବରଦାତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ରବି ମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏବଂ ମୋତେ ଯିଏ ଚାହିଁବ ସିଏ ଗାଳି ଦେଇପାରିବ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚୁପ୍ ରହିବା ମୋର ବୋକାମି ଥିଲା। ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର (Divorce) ନ ପାଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ୨୩ ବର୍ଷ ଧରି ଦିନରାତି ଏକ କରି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ମୋର ୯୦% ସିନେମା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୋ ବାପା ଏବଂ ଭାଇ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି କାମ କରୁନଥିଲେ, ମୁଁ ଛୋଟ ଥିବା ବେଳଠାରୁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିଆସୁଛି। ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ମୋ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ମୋର ବିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ ୧୪ ବର୍ଷ ବିତାଇ ସାରିଛି। ଆପଣମାନେ କଣ ନାରୀବାଦ (Feminism) କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ମୋ ସିନେମାରେ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ, ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିପାରିବି? ମୋ ମାଆ ମୋତେ ସେମିତି ସଂସ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ମୋ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପର କରିଦେବି? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଗାର୍ଡିଆନ ସହିତ ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ନର୍କ ଭଳି ଜୀବନରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଛି।
ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଭିନେତା ଜଣକ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ରହିଥିଲି। ବିବାହ ସମୟରେ ମୋ ବାପା-ମାଆ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେହି ଝିଅକୁ ବିବାହ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିଏ ବି ଭଲପାଇବା ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆସିଥାନ୍ତି କି? ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଇଛି, ମୋ ସହ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ପରେ ହିଁ ପରଦାକୁ ଫେରିବି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋତେ ଜଣେ ଗୋଲାମ ଭଳି ରଖିଥିଲେ, ମୋ ହାତ କାଟି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ଏବଂ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। କାହା ଜୀବନ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ବାହାର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସିନେମା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଅନ୍ୟର ପଇସାରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଅନ୍ୟ ପଇସାରେ ମଜା କରୁଛି। ଏବେ କେନିଶାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲାଖୋଲି କରୁଛି। ସୁଟିଂ ସମୟରେ ମୋର କେତେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ମୁଁ କେତେଥର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି, ତାହା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣେ। ମୁଁ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ପଇସାକୁ ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନଥିଲି। ସେହି ‘ତିନି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଇଡଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ’ (Idli actress) ମୋ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରବାଦ କରିଦେଲା। ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ସେ ଆଗରୁ କେତେ ପରିବାର ଉଜାଡ଼ି ସାରିଛି? ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି। ମୋତେ ଜଣେ ସିନେମା ଷ୍ଟାରର ମିଥ୍ୟା ଇମେଜ୍ (ଛବି) ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ।