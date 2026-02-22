ଲଗାତାର Zero ରେ Out ହେବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅଭିଷେକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୟାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ଖୋଲି କହିଦେଲେ …

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଉପରେ ବୟାନ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ T20 କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବଡ଼ ନାମ ଉପରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୁପର ୮ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ରାତିର ନିଦ ହଜାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଇଶାନ କିଶନ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା।

ଚିତ୍ରରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଫର୍ମ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମୋଟ ଆଠଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ୨୦୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।

ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ଇଶାନ କିଷନ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି। ଇଶାନ କିଷନ ୧୫୦.୩୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ସ୍କୋର କରୁଥିବା ବେଳେ, ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୬୩.୧୫, କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୭୩.୯୧, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥାଏ।

ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଉକା,…

ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହେଲା Super-8ର ପ୍ରଥମ…

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅଭିଷେକ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଭିଷେକ କ୍ରିଜ୍ କୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ହେବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଉପରେ ବୟାନ: ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ କହିବ। ଅଭିଷେକ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କେବେବି ମୋର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ନାହିଁ”। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ‘ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ’ ଅଛି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।

ଅଭିଷେକ ହେବେ ଗେମ ଚେଞ୍ଜର: ଫେବୃଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଭୀକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପକାର୍ଡ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଅଭିଷେକ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ପ୍ରାୟ ୧୭୪ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।

