IAF Aircraft Crash: ଆସାମର ଯୋରହାଟ୍‌ରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର AN-32 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ରାସ୍, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭିଡିଓ

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

By Priyanka Das

IAF Aircraft Crash: ଆସାମର ଯୋରହାଟ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ AN-32 ପରିବହନ ବିମାନ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିମାନଟି ଏୟାରବେସରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଏକ କାର୍ଗୋ (ମାଲବାହୀ) ବିମାନ ଥିଲା, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

ଅବତରଣ ସମୟରେ ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ AN-32 ବିମାନଟି ଯୋରହାଟ୍ ଏୟାରଫିଲ୍ଡରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଅବତରଣ ସମୟରେ ହଠାତ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ସାପ, ଏହି କୋଣରେ…

ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ…

ସପ୍ଲାଇ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ AN-32

AN-32 ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ପରିବହନ ବିମାନ, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ସୈନିକ, ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବିମାନଟି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।

ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା

ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ମୃତାହତର ସୂଚନା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇନାହିଁ।

ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଜାରି

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। IAF ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋରହାଟ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର AN-32 ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ରାସ୍ ହେବା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ସାପ, ଏହି କୋଣରେ…

ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ…

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ କୋଟା ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ,…

ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ୧% ରୁ ୩.୩୦%…

1 of 30,779