IANS-Matrize Surveyର ବଡ଼ ଖୁଲାସା: ବିହାର ଶାସନଭାର ସମ୍ଭାଳିବ ଏହି ନୂଆ ଦଳ, NDA ହାତକୁ ଆସିବ ୧୫୦ରୁ ୧୬୦ ଆସନ

By Jyotirmayee
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ସହିତ, ଏଥର କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। NDA ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ କି, RJD କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବ କି, ନା BJP ଚମକ ଦେଖାଇବ?

ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ସର୍ଭେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଭୋଟ ସେୟାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ କେତେ ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

IANS-Matrize ଦ୍ୱାରା ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ଏହା NDA ପାଇଁ ବିଜୟର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି, ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ସେୟାର ସହିତ। RJD ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଡ଼ା ଲଢ଼େଇ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସର୍ଭେରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି ଯେ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ଲହର ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ।

NUAPADA BY ELECTION; ଘୋଷଣା ହେଲା ନୂଆପଡ଼ା…

Bihar Election:ନଭେମ୍ବର ୬ରୁ ବିହାର…

NDA 150-160 ଆସନ
IANS-Matrize ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, NDA 49 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଡବଲ-ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର 150-160 ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ (ଆରଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ-ବାମପନ୍ଥୀ ମେଣ୍ଟ) ଭୋଟ ସେୟାରର 36 ପ୍ରତିଶତ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସନରେ ଅନୁବାଦ କଲେ, ଏହା ପ୍ରାୟ 70-85 ଆସନ ହୋଇପାରେ।

ପିକେଙ୍କୁ 7% ଭୋଟ
ସର୍ଭେ ସୂଚାଇଛି ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି 7 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ସେୟାର ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ ସୂରଜ ଏକାକୀ 2-5 ଆସନ ଜିତିପାରିବ। ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ 7 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ସେୟାର ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା 7-10 ଆସନ ସହିତ ସମାନ। ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସିଙ୍କ ଏଆଇଏମଆଇଏମ ଭୋଟ ସେୟାରର 1 ପ୍ରତିଶତ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଜେଡି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ 21 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ସେୟାର ପାଇବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଜେଡିୟୁ ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରେ।

ଜେଡିୟୁ 18% ଭୋଟ ସେୟାର ଏବଂ 60-65 ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଦଳ, ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ରାମବିଳାସ ପାସୱାନ, 6 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ସେୟାର ସହିତ ସ୍ଥିର ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ 4-6 ଆସନ ଜିତିପାରେ। ଏହାର “ଭୋଟ ଚୋରି” ଅଭିଯାନ ସତ୍ତ୍ୱେ, କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ ମାତ୍ର 8 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ସେୟାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିହାରରେ ଭୋଟ୍ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ (ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ 11) ହେବ। ଫଳାଫଳ ନଭେମ୍ବର 14 ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

