IAS, IPS, IFS, IRS ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ମିଳେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାୱାର?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ସମାଜସେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ମନେ ପଡ଼େ। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ UPSC ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପଦବୀ, ଯେପରିକି IAS, IPS, IFS ଏବଂ IRS ରେ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପଦବୀରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଶର ପ୍ରଶାସନ, ସୁରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚାରୋଟି ସେବା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସେବା ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା ରଖେ, କେଉଁଟି ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଏ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାମ ପରସ୍ପରଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା IAS, IPS, IFS ଏବଂ IRS ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।
IAS, IPS, IFS ଏବଂ IRS କ’ଣ:
୧. ଆଇଏଏସ୍ (ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା) – ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କାମ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (ଡିଏମ୍) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ।
ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବା, ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ତଦାରଖ କରିବା, ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଏହି କାରଣରୁ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
୨. ଆଇପିଏସ୍ (ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା) – ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଶରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ସେମାନେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ। ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (ଏସ୍ପି) କିମ୍ବା ଏସଏସପି (ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଅପରାଧ ନିବାରଣ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା, ଦଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଏବଂ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ପ୍ରଶାସନ କରିବା।
୩. IFS (ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସେବା) – IFS ଅଧିକାରୀମାନେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। IFS ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଦେଶରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଦୂତାବାସ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା।
୪. ଆଇଆରଏସ (ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ୱ ସେବା) – ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆୟକର ଏବଂ ଜିଏସଟି ଭଳି ଟିକସ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଟିକସ ଫାଙ୍କି ରୋକିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆୟକର ବିଭାଗ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମ୍ସ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
IAS, IPS, IFS, IRS ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ପାଏ: ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ପରେ, ଏହି ସମସ୍ତ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମା ପ୍ରାୟ ସମାନ। ମୂଳ ଦରମା ପ୍ରତି ମାସ ୫୬,୧୦୦, ଏବଂ ଭତ୍ତା ସହିତ ମୋଟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମା ପ୍ରତି ମାସ ୮୫,୦୦୦ ରୁ ୧୦୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଭତ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA), ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA), ଏବଂ ପରିବହନ ଭତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ପଦ ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସର୍ବାଧିକ ଦରମା କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ (IAS) ଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦,୦୦୦ ପାଉଛନ୍ତି।
କିଏ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ: ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତାର କଥା ଆସିଲେ, IAS ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ, ବଜେଟ୍ ଏବଂ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି।
ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବୈଦେଶିକ ନୀତି ମାମଲାରେ IFS ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାମଲାରେ IRS ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଚାରୋଟି ସେବାର ପୃଥକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜସ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ।