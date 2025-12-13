IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳେ, ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତି…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ହୁଏତ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ବିଷୟରେ ଖବର ଶୁଣିଥିବେ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥାଏ। କେତେକ ସମୟରେ, ଖବର ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୁଲ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଥର ବଦଳି କରାଯାଏ, ସେମାନେ ସେତେ ସଚ୍ଚୋଟ।
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଜଣେ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି କି? ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ କି, ନା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ ସରକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଏକ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା କିମ୍ବା କ୍ୱାର୍ଟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଉପଲବ୍ଧ ନହୁଏ, ତେବେ ଏକ ସରକାରୀ ଅତିଥି ଭବନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରନ୍ତି।
IAS ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଗୋଟିଏରୁ ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଏକକ ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ CTG କୁହାଯାଏ। ଏହି ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଦରମାର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।
ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତାର ସହ ନଜର ରଖାଯାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ହୋମଗାର୍ଡ, ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ।
ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟିଂରୁ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟିଂକୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ ଜିନିଷପତ୍ର ପରିବହନର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରନ୍ତି। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
IAS ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଅନୁସାରେ ସମୟ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA) ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅଧିକ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ ବଡ଼ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ HRA ଥାଏ।